1 تعليق

بسبب مونديال ألعاب القوى

القضاء الفرنسي يتهم ناصر الخليفي بالفساد ويتحفظ عليه للتحقيق

القضاء الفرنسي يتهم ناصر الخليفي بالفساد ويتحفظ عليه للتحقيق
weam.co/592353
باريس - الوئام:

وجه القضاء الفرنسي تهم “الفساد النشط” الى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    قطر دليل دامغ علي الفوضي الدولية يعني بالعربي النظام كلة خرطي كل واحد يلعب علي مصلحتة