“البيئة” ترفع الحظر عن استيراد البصل من مصر

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر عن استيراد البصل من جمهورية مصر العربية بعد أن كانت فرضته بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440هـ بسبب وجود نسب أعلى من المسموح بها عالميًا من متبقيات المبيدات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، صدور قرارها برفع الحظر بعد أن طبّق الجانب المصري عددًا من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمتابعة، التي تكفل ضمان سلامة صادرات الخضار والفاكهة المصدرة للمملكة.
مصر والسعويه والاردن تعاون في زراعه الزيتون بنظام الري الالي في سيناء لمايه وخمسين شجره زيتون مختلفه لان الشجر متنوع لماذا لاسباب كثيره جدا الاول هي ان تضع الشي في مكانه والحكمه في مكانها والحكمه ضاله المومن انى وجدها فهو احق بها ومن وجد الحكمه فقد وجد خيرا كثيرا من القران الكريم ذكر ذلك المكان الطور وسيناء اقسم الله بالزيتون زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والتين والزيتون الكان هذاك مقد حيث مرور اكثر الانبياء والمرسلين من هناك مدحه الله فيمواضع الزيتون شجره مباركه وصى بها الله تعالى اولا بركه من حيث الغذاء وصدقه للمكان وتقوى من الغير وكذلك امن لان العمل هناك تصبح المنطقه امنه بفعل زراعه الزيتون وهذا البلد الامين لترابط السوره لان الزيتون عندما يزرع ينتج امن حيث ان المشاه د ايا كان يشاهد الخضره والزيتون والاشجار وعظمه الله وانتاج للزيتون وتغذيه العالم باسره فيمتنع ان يقرب المكان لان الجميع سوف يحميه لانه معطاء والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين وغيرها بركه في جميع الجوانب لم يحدد بركه لشي معين انما بركه في كل شي والبركه زياده فيالصحه في العافيه وقد يعتدي الغير الى الاسلام فيسلم والوضع هو جعل منطقه شبه سينء كامله حول الخليجين والمصبينخضراء من الزيتون تغطيتها كلها بشجر الزيتون فقط لا غير نصره لله تعالى ف يكلامه وقوله وفوايد اخرى كثيره لا تعد ولا تحصى
نرجو ونود جعل عشبه السنوت في كريمخ يتم الادهان بها للشعر والجسم وفي الاستحمام صابون وشامبو فيها شفاء واي شي مذكور في السنه جعله كريمه ودهن للجلد وغيره