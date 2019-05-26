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شرطة مكة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز في جدة

شرطة مكة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز في جدة
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ألقت أجهزة الأمن في مكة، القبض على تشكيل عصابي ارتكب جرائم سلب واحتجاز وابتزاز في جدة.
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت  -بفضل من الله- عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (٣) ثلاثة متهمين من الجنسية السورية ، بالعقدين الثالث والرابع من العمر ؛ وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بإرتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح وتصويرهم في أوضاع مخلة وإبتزازهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد (٥) جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة.
وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.
وشرطة منطقة مكة المكرمة  إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    برنامج استخدام الكلمه الصحيحه قل خيرا او اصمت

    نحن نقول نحارب الغلاء وهذا في العربيه خطا قد يضل الكثير فيتسبب باشياء نعوذ بالله من شرور اقوالنا فالغلاء سبب لمثل هذه الامور الكثيره نعوذ بالله من الغلاء والبلاء فالمفروض نقول لنرخص الغالي بدل ما نقول لنحارب الغلاء كلمه غير صحيحه في موضعها وتعديلها من الطرقات لان الكلمه الطيبه صدقه نود انزال برنامج كامل لاستخادم الكلام الصحيح في موضعه الصحيح وكذلك التعليقات التي تنقل صور هخطا في المجتمع ونود انزال برنامج اساير الايام او اساير الوقت

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