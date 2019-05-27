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والسلطات المعنية تحقق

الكويت: مصرع 8 شبان بينهم سعوديين في حادث كبد

الكويت: مصرع 8 شبان بينهم سعوديين في حادث كبد
weam.co/592924
الكويت - الوئام

لقي 8 شبان بينهم سعوديون، مصرعهم، صباح اليوم، وأصيب واحد، في حادث مروع، بالكويت، إثر تصادم بين 4 سيارات ودهس إحداها لجمع من الأشخاص المتواجدين في مكان الحادث.

وكشفت الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت، تفاصيل الحادث المروع موضحة أن الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعًا بسيارته وأوقع عددًا من الوفيات والإصابات.

وتواجدت جميع الأجهزة الأمنية المعنية بالموقع فور تلقى البلاغ وجرت الاستعانة بالإسعاف الجوي والإطفاء، فيما بدأت جهات الاختصاص في تحقيق فورى لاتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

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