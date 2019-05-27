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إمارة الرياض ترد على طلبات تعيين الأبناء مكان الأباء عند تقاعدهم أو التنازل

إمارة الرياض ترد على طلبات تعيين الأبناء مكان الأباء عند تقاعدهم أو التنازل
weam.co/593015
الوئام - متابعات

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، بأن المقصود بما ذكر في التعميم رقم 100585 في 15/09/1440 المشار فيه لما تم ملاحظته من كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين الأبناء مكان الأباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة، هي جميع الوظائف ما عدا وظائف رؤساء المراكز.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن التعميم رقم 100585 في 15/09/1440 المشار فيه لما تم ملاحظته من كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين الأبناء مكان الأباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة.

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