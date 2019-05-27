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حميدتي: نقسم بأننا لن نسلم السودان إلا إلى أياد أمينة

حميدتي: نقسم بأننا لن نسلم السودان إلا إلى أياد أمينة
weam.co/593016
متابعات- الوئام

أقسم نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، بأن المجلس العسكري لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة.

وقال في تصريحات اليوم الإثنين، إن قوات الدعم السريع موجودة بتعليمات من الجيش، مشيرًا إلى أن الجيش لديه القاعدة الجماهيرية الأكبر في البلاد.

وأضاف أن المجلس العسكري ليس سعيدًا بالانتشار الكبير للجيش في الخرطوم لكنهم مجبرون، مؤكدًا محاسبة المتورطين في الفساد والملف في صميم مسؤولية المجلس العسكري.

وتابع: قوى الحرية تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف التفاوض مع إشراك الجميع في الحراك السوداني.

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