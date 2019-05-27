“الربيعة” يكرم “كفى” بعد حصول المملكة على جائزة الصحة

جدة الوئام هاني الثبيتي

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جمعية كفى بمنطقة مكة وذلك ضمن الجهات المشاركة في مكافحة التدخين بعد حصول المملكة على جائزة منظمة الصحة العالمية للتميز بمكافحة التدخين.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز أن هذا التكريم من معاليه بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والذي يعتبر وساما على صدور محاربي التدخين جاء لمساهمة الجمعية في مسيرة مكافحة التبغ والتي توجت بحصول المملكة على جائزة الصحة العالمية للتميز 2019 لتكون أول بلد في الشرق الاوسط تحصل على هذا التقدير مقدما شكره لمعالي وزير الصحة على هذا التكريم والحفاوة.

وأوضح الفايز أن هذه الجائزة جاءت تتويجاً لسنوات من العمل الدؤوب لجميع الجهات التي تتولى مكافحة التبغ في المملكة والتي حصدت ثمرتها عشرات الآلاف من المقلعين عن السموم ، وذلك بعد فضل الله لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من دعم ورعاية لهذه الجهات لإنجاح رسالتها السامية في حفظ أبناء وبنات الوطن من مهالك الإدمان والحرص على سلامتهم.