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السعودية تدعم إنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع المحافظات العراقية

السعودية تدعم إنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع المحافظات العراقية
weam.co/593030
الوئام - وكالات

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الاثنين، عن موافقة المملكة العربية السعودية على توفير الدعم لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع المحافظات.

وقال وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي، في بيان إن “اللجان المعنية في مجلس التنسيق العراقي السعودي وافقت على طلب قدمته خلال اجتماع اللجان المعنية الأخير في الرياض لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع المحافظات”.

وأضاف أنه “بعد موافقة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تم التواصل مع وزارة الصحة لتقديم الاحتياجات اللازمة لإنشاء هذه المراكز في جميع المحافظات، وتقديم خدماتها خلال العام الجاري”، داعياً الجهات المعنية في وزارة الصحة الى “تأهيل المزيد من الملاكات المتخصصة للعمل وادارة هذه المراكز”.

وأشار وزير التخطيط إلى أنه “بحث مع الجانب السعودي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية والاستثمارية في مجلس التنسيق العراقي السعودي في الرياض المباشرة الفعلية بإنشاء الملعب الذي أهداه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للعراق، والبدء بإعادة تأهيل شارع الرشيد وفقاً لاتفاقيات الدعم التي اقترحتها المملكة في وقت سابق لدعم جهود استقرار وتعافي العراق”.

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