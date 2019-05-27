التعليقات: 0

على خلفية التصعيد الإيراني.. جون بولتون يزور الإمارات

على خلفية التصعيد الإيراني.. جون بولتون يزور الإمارات
weam.co/593031
الوئام - وكالات

يجري مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون محادثات في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد اجتماعات في السعودية لبحث ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتشهد المنطقة توترا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني بداية مايو الحالي.

وتستضيف مكة المكرّمة الخميس قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الاسلامي أيضا الجمعة.

وينظر محللون في الولايات المتحدة الى بولتون على أنّه رجل الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

روابط ذات صلة

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب توخي اليقظة والحذر

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب توخي اليقظة والحذر

ولي العهد يلتقي ولي عهد دبي ويستعرضان الفرص الواعدة لتطوير التعاون

ولي العهد يلتقي ولي عهد دبي ويستعرضان الفرص الواعدة لتطوير التعاون

‏مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون: معلومات الاستخبارات بشأن تهديد النظام الإيراني عميقة وخطيرة و‏الهجمات الأخيرة من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها‎

‏مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون: معلومات الاستخبارات بشأن تهديد النظام الإيراني عميقة وخطيرة و‏الهجمات الأخيرة من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها‎

في مقدمتها المملكة.. 3 دول خليجية تقدم ملفا مشتركا لاستضافة مونديال الشباب

في مقدمتها المملكة.. 3 دول خليجية تقدم ملفا مشتركا لاستضافة مونديال الشباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>