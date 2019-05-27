التعليقات: 0

قتلى وجرحى بسقوط صاروخ إسرائيلي على القنيطرة السورية

قتلى وجرحى بسقوط صاروخ إسرائيلي على القنيطرة السورية
weam.co/593032
الوئام - متابعات

أعلنت وكالة الأنباء السورية، الاثنين، وقوع جرحى إثر سقوط صاروخ إسرائيلي على القنيطرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شن غارة على موقع عسكري في ريف القنيطرة، جنوبي سوريا، فيما أكدت دمشق سقوط ضحايا.

وأورد بيان جيش الاحتلال “أنه في وقت سابق من الاثنين، تم إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية (إسرائيلية) كانت في تحليق اعتيادي شمالي البلاد”.

وأضاف أن قذيفة المضادات السورية سقطت داخل الأراضي السورية، لكن الطائرة أكملت مهمتها حسب التخطيط.

وأورد البيان، أن الجيش الإسرائيلي، رد على المنصة التي أطلقت منها النيران، وهو “ينظر بخطورة إلى أي تهديد على طائراته ويعمل لحمايتها”.

من جانبه، أكد مصدر عسكري سوري، مقتل أشخاص وجرح آخر جراء الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف موقعا عسكريا في خان أرنبة بريف القنيطرة.

وأكدت إسرائيل، مرارا، أنها ستتصدى لأي خطر على أمنها في الأراضي السورية، وقامت بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة للحكومة السورية وميليشيات إيران.

روابط ذات صلة

إطلاق نحو 50 صاروخا على إسرائيل من غزة

إطلاق نحو 50 صاروخا على إسرائيل من غزة

إطلاق خمسة صواريخ من غزة على إسرائيل والدبابات تردّ 

إطلاق خمسة صواريخ من غزة على إسرائيل والدبابات تردّ

جيش الاحتلال يكشف عدد جنوده المنتحرين في 2018

جيش الاحتلال يكشف عدد جنوده المنتحرين في 2018

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>