الأخضر يواجه منتخب مالي في جولة تصحيح المسار

يواجه المنتخب السعودي لدرجة الشباب مساء غدٍ الثلاثاء نظيره المالي وذلك عند التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة كأس العالم للشباب والمقامة ببولندا.

ويسعى الأخضر لتصحيح المسار بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة الأولى من أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 2- ، في لقاء شهد طرداً للاعب فرج الغشيان منذ الدقيقة الثانية عشر.

وستعني خسارة الأخضر في لقاء الغد بنسبة كبيرة توديعه للمحفل العالمي، فيما سيجدد الانتصار أو التعادل آمال الصقور في الصعود كوصيف لمجموعته أو بصفته من أفضل الثوالث.

يذكر بأن الأخضر يقبع في مؤخرة ترتيب المجموعة خلف المتصدر الفرنسي صاحب العلامة الكاملة ومنتخبي مالي وبنما أصحاب المركزين الثاني والثالث بنقطة لكلٍمنهما.