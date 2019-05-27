“حيلة” للقضاء على تجمعات النمل في المنزل

اقترح خبير في مقاومة الحشرات والباحث في جامعة “كنتاكي” الأميركية، مايكل بوتر، استخدام حيلة للقضاء على وجود النمل في المطبخ أو أرجاء أخرى من البيت وهي “الطعم السام”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، فإن المبيد الحشري ليس ناجعا، لأنه يقتل الأسراب الظاهرة فقط من النمل، أما المختبئ منها في أماكن أخرى، مثل داخل الجدار، فيظل سليما، وربما يفرخ المئات أو الآلاف الأخرى من الحشرات الصغيرة.

وقال إن النمل ينقل الموجود في الخارج إلى الأوكار الداخلية التي تقوم فيه “النملات الملكات” بوضع البيض وتفريخ المزيد من الحشرات.

وأوضح أن هذا الطعم “السام” يُباع في بعض المحلات على شكل مواد حلوة ولزجة، وحينما يصل إلى الأوكار، سيتمكن من القضاء على أسراب هائلة العدد، وهذا الأمر غير ممكن من خلال الطرق التقليدية.