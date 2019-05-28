التعليقات: 0

تمشل جازان وعسير والباحة

هطول امطار رعدية على المدينة المنورة وحائل والشمالية

هطول امطار رعدية على المدينة المنورة وحائل والشمالية
weam.co/593065
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة،كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

انجراف شخصين بوادي السني بأضم أحدهما مازال البحث جاري عنه

انجراف شخصين بوادي السني بأضم أحدهما مازال البحث جاري عنه

جازان.. موطن متميز يقصده أكثر من 70 نوعًا من الطيور المهاجرة

جازان.. موطن متميز يقصده أكثر من 70 نوعًا من الطيور المهاجرة

مدني المدينة: يكشف تفاصيل مصرع مقيم داخل خزان بحي العزيزية

مدني المدينة: يكشف تفاصيل مصرع مقيم داخل خزان بحي العزيزية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>