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31 في المائة أكدوا عدم وجودها

تصويت الوئام: أكثر من ثلثي المصوتين يعانون من سوء خدمات شركة الكهرباء

تصويت الوئام: أكثر من ثلثي المصوتين يعانون من سوء خدمات شركة الكهرباء
weam.co/593070
الرياض- الوئام:

أكد عدد كبير من قراء صحيفة الوئام معاناتهم البالغة من سوء خدمات التي تقدمها شركة الكهرباء. فيما قال مانسبته 31 في المائة من القراءة أنهم لا يجدون معاناة.

وكانت “الوئام” قد طرحت موضوعا للتصويات تحت عنوان: “هل تعاني من سوء خدمات شركة الكهرباء ( كالفواتير والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وغيرها..)”.

حيث أكد مانسبته 69 في المائة من القراء معاناتهم من سوء خدمات الشركة ، فيما صوت مانسبته 31 في المائة من القراءة بالإجابة بــ”لا” وأكدوا انهم لا يجدون معاناة، وبلغ مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت بحوالي 6.396.

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