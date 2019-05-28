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تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة
weam.co/593085
الرياض- الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : العاصمة المقدسة، الطائف، العرضيات والكامل، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً .

ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ( www.998.gov.sa) ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

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