58 محكمة و71 قاضيًا للعمل خلال إجازة عيد الفطر

واس - الوئام

أعلن المجلس الأعلى للقضاء ،تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة.

ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 58 محكمة و 71 قاضيًا يشملون قضاة التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية، إضافة إلى تكليف أعوان القضاة من الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل – خلال إجازة عيد الفطر المبارك – 21 محكمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والـمديــنـة الـمـنـورة، والـدمام، وجــدة، وأبها، وبريدة، والباحة، وحائل، والأحساء، والقطيف، والخبر، وعرعر، والقريات، وجازان، وتبوك، ونجران، وسكاكا، والطائف، وخميس مشيط، والخرج.

وتم تكليف 21 محكمة عامة في كل من الزلفي، وحوطة بني تميم، والأفلاج، وشقراء، والمجمعة، والقويعية، ووادي الدواسر، وعفيف، والدوادمي، والقنفذة، والليث، وينبع، وبيشة، وبلقرن، وتثليث، وعنيزة، والرس، وحفرالباطن، وضباء، ورفحاء، والقريات، ومحايل عسير.

وكلف المجلس أيضاً 16 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، والـدمام، والخبر، والأحساء، وحفر الباطن، وبـريـدة، وجازان، وسكاكا، وحائل، ونجران، وخميس مشيط، وتبوك.