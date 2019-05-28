مصر.. الكشف عن بقايا بيت أثري يرجع للعصر البطلمي

وكالات - الوئام:

أعلنت وزارة الآثار المصرية الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزءا من مجمع سكنى من العصر البطلمى بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، إن الكشف جاء نتيجة أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطي في موسمها الأول بمنطقة آثار تونا الجبل والتي شملت ايضا التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع.

وأضاف أنه اثناء أعمال الحفر الاثري داخل ثلاث غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم علي الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.

وعثرت البعثة علي بقايا امفورات من القرن الأول قبل الميلاد و القرن الأول الميلادي، و بقايا عظام حيوانية لأحصنة وحمير، وعدد أربعة اوستراكات مكتوب عليها نص باللغة اليونانية والخط الديموطيقي.

وطبقا للبيان ، تم العثور ايضا علي مجموعة من العملات الفضية كانت موجودة داخل صرة من الكتان موضوعة أسفل أحد أركان أرضية المنزل، وبدراسة هذه العملات تبين انها ترجع للفترة ما بين الملك بطليموس التاسع و الملك طليموس الحادي عشر.

وأشار أحمد حماد مدير موقع مدرسة الحفائر، إلي أنه تم تدريب الملتحقين بالمدرسة علي أساليب الحفاظ علي نتاج الحفائر من عظام حيوانية وتصنيفها من حيث عظام الثديات والطيور والأسماك والزاحف، وأساليب التفرقة بينهم.

جدير بالذكر أن هذه هي أول مدرسة حفائر تنظمها وزارة الآثار بمنطقة آثار تونا الجبل، بالتعاون مع المركز العلمى للتدريب بمنطقة آثار مصر الوسطى، وذلك لتدريب عدد 15 مفتش آثار من مختلف قطاعات الوزارة ( مصري – اسلامي – ترميم) على استخدام أحدث أساليب الحفائر العلمية والاساليب والمعدات ذات التقنية الحديثة، وذلك تحت اشراف مجموعة من المدربين الاكفاء.