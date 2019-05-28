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مرتفعًا عند 8550.90 نقطة

تداولات 28 مليار ريال بسوق الأسهم السعودية اليوم

تداولات 28 مليار ريال بسوق الأسهم السعودية اليوم
weam.co/593117
واس - الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 168.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8550.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت القصيم, وأسمنت الشرقية، والسعودي الفرنسي، والحمادي، وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتطورة، والأسمنت السعودي، ووقت اللياقة، والعربي، وبوان فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 3.55% .

فيما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء, والرياض، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والأهلي، والاتصالات، وسامبا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 42.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3455.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 57 صفقة.

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