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بقرار من وزير التعليم

يحيى القحطاني مديرا عاما للتعليم بجدة

يحيى القحطاني مديرا عاما للتعليم بجدة
weam.co/593129
متابعات- الوئام
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتكليف يحيى بن سعيد القحطاني مديرًا عامًا للتعليم بجدة لمدة عام.
وقدم “القحطاني”، الشكر الجزيل لوزير التعليم، ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، على الثقة الكريمة سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.
يذكر أن “القحطاني” من الكفاءات الإدارية التربوية التعليمية، حصل على درجة الماجستير في الإدارة التربوية من جامعة المؤسس وتدرج في سلك التعليم معلمًا لمادة الرياضيات ثم قائدًا مدرسيًا ومشرفًا تربويًا ثم مساعدًا لمدير مكتب التعليم بشمال جدة شغل بعدها منصب مدير إدارة الاختبارات والقبول للبنين.
بعد ذلك صدر قرار تعيينه مساعدًا لمدير تعليم جدة للشؤون التعليمية، قبل أن يصدر قرار وزير التعليم، اليوم، بتكليفه مديرا لإدارة التعليم بمحافظة جدة.

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