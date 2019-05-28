مدير “تعليم الطائف” يكرم مساعديه

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

كرم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، في بادرة متميزة وفريدة، مساعديه للشؤون التعليمية (بنين وبنات) والشؤون المدرسية والخدمات المساندة، وذلك تعبيرًا عن شكره وتقديره لهم وعرفانًا بجهودهم المخلصة وعطاءاتهم المتميزة خلال العام الدراسي 1439 / 1440 هـ، متمنيًا لهم المزيد من العطاء والتألق والإبداع.

من جانبه أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد تكليف طلال بن مبارك اللهيبي، مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة الطائف.

ورفع “اللهيبي”، شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وبما يحقق أهداف وزارة التعليم وفقًا لرؤية المملكة 2030.