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و بعض الشركات توقف رحلاتها

الخطوط السعودية تكشف حقيقة اعتراض طائرتها في السودان

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الوئام-متابعات

أكدت مصادر مطلعة أن مجموعة من السودانيين اعترضوا طائرة الخطوط السعودية،اليوم، في السودان وهي في أرض مطار مطار بورتسودان

و حسب مجموعة عشاق الطيران عادت الطائرة بسلام مع العلم أوقفت مجموعة شركات رحلاتها إلى السودان مؤقتاً

وكانت مطارات السودان قد شاهدت اضراب بعض موظفي الخدمات الارضية،وذلك بالتزامن مع وجود اضرابات أخرى

و أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية وصول طائرة السعودية من طراز A320 إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلته رقم SV464.

وأوضحت «السعودية» في بيان صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن مغادرة الطائرة صادفت تواجد عدد من الأفراد في ساحة المطار، ودخولهم إلى الساحة بطريقة غير نظامية، محاولين إعاقة الحركة بالمطار، مما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين.

وأكدت «السعودية» وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.

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