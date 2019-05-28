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مصر.. تأييد إعدام 17 متهما بقضية “تفجيرات الكنائس”

مصر.. تأييد إعدام 17 متهما بقضية “تفجيرات الكنائس”
weam.co/593155
الوئام - متابعات

قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بتأييد أحكام بالإعدام صادرة بحق 17 متهما، وبالسجن المؤبد لـ19 آخرين، في القضية المعروفة بـ “تفجيرات الكنائس الثلاث”.

ورفضت محكمة الطعون العليا العسكرية جميع الطعون المقدمة من المتهمين بتشكيل خليتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم داعش، مسؤولتين عن تنفيذ تفجيرات الكنيسة البطرسية في القاهرة (2016)، وكنيسة مارغرغس في طنطا، ومارمرقس في الإسكندرية (2017).

ووجهت النيابة العامة اتهامات لهؤلاء بـ”الانضمام لخلية تنظيم داعش المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارغرغس بطنطا”.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم “تمويل جماعات متشددة، وصنع أسلحة ومتفجرات، واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية لأعمال غير مشروعة”.

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