“دار التمليك” تقدم مساهمة بقيمة مليون ريال للأسر الأشد حاجة في منصة “جود الإسكان”

الوئام-الرياض

قدمت شركة “دار التمليك” للتمويل العقاري مساهمة تبلغ مليون ريال للأسر الأشد حاجة في منصة جود الإسكان، ويأتي هذا العطاء في سلسلة مستمرة من المساهمات المقدمة من أفراد ومؤسسات خاصة و مؤسسات غيّر ربحية.

ويأتي دعم “دار التمليك” إيمانا منها بأهمية المساهمة في توفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية ودعما لجهود التكامل ما بين القطاع الخاص والحكومي في تقديم دعم اجتماعي يخدم المواطن ويسهم في استقرار الأسر ويوفر عطاءً خيرياً نوعياً ومستدام.

وكانت المنصة قد حظيت بدعم كريم من القيادة الرشيدة بمساهمة بلغت 150 مليون ريال، وذلك بواقع 100 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين، و50 مليون ريال من سمو ولي عهده الأمين، حيث أسهم الدعم السخي في فتح أفق جديد للعمل الخيري يتم من خلاله الاستفادة من مفهوم التمويل الجماعي لتوجيه المساهمات للأسر الأشد حاجة في المنصة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الشريكة بكل موثوقية ويُسر.

يُذكر أن منصة جود الإسكان هي منصة وطنية موجهة لمساهمي العطاء الخيري الإسكاني، حيث تسعى المنصة لتيسير وحوكمة المساهمات الخيرية الإسكانية، ورفع كفاءة وموثوقية العطاء الخيري المقدم للأسر الأشد حاجة، سعيا لتعظيم المنفعة من العطاء الخيري الإسكاني واستدامته، حيث يتمكن المساهم من الاطلاع على الحالات المستحقة للدعم، والتي تم التحقق منها عن طريق الجمعيات الخيرية الشريكة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبعد اختيار الحالة يتمكن المساهم من تقديم المساهمة للحالة بشكل مباشر سواء لتغطية كامل مبلغ الاحتياج أو بشكل جزئي وذلك عبر قنوات الدفع الإلكترونية الموثوقة.

وحظيت المنصة بتفاعل كبير من فاعلي الخير أفراداً ومنظمات، خصوصاً أن المنصة وفرت نموذجا جديدا ًللعمل الخيري يدعم التحول الرقمي للخدمات في المملكة ويسهل من عملية العطاء الخيري بحوكمة وإجراءات واضحة وبكل موثوقية، علماً أنه يمكن الاطلاع على الحالات المستحقة للدعم وتقديم العطاء الخيري لها بشكل مباشر عبر رابط المنصة JoodEskan.org.sa .