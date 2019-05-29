هرعت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء ، لإنقاذ رضيع يبكي داخل حاوية في مدينة لودفيجسهافن غربي ألمانيا لتكتشف أنه دمية .
وقالت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء أن امرأة اتصلت بالشرطة بعد
سماعها صوت بكاء صادر من حاوية لجمع الملابس المستعملة.
وتحركت قوات الشرطة سريعا وقامت بفتح الحاوية، ووجدتها خالية . وتبين
أن البكاء كان مصدره دمية كانت تحتوي على بطارية مشحونة، مخبأة داخل
حقيبة مليئة بالدمى في الحاوية.
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الشرطة الألمانية تهرع لإنقاذ “دمية باكية”
هرعت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء ، لإنقاذ رضيع يبكي داخل حاوية في مدينة لودفيجسهافن غربي ألمانيا لتكتشف أنه دمية .