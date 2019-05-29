الشرطة الألمانية تهرع لإنقاذ “دمية باكية”

الوئام-متابعات

هرعت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء ، لإنقاذ رضيع يبكي داخل حاوية في مدينة لودفيجسهافن غربي ألمانيا لتكتشف أنه دمية .

وقالت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء أن امرأة اتصلت بالشرطة بعد

سماعها صوت بكاء صادر من حاوية لجمع الملابس المستعملة.

وتحركت قوات الشرطة سريعا وقامت بفتح الحاوية، ووجدتها خالية . وتبين

أن البكاء كان مصدره دمية كانت تحتوي على بطارية مشحونة، مخبأة داخل

حقيبة مليئة بالدمى في الحاوية.