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عاجل .. أول صورة للإرهابي هشام عشماوي بعدما استلمته المخابرات المصرية

عاجل .. أول صورة للإرهابي هشام عشماوي بعدما استلمته المخابرات المصرية
weam.co/593178

أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن مصادر دبلوماسية مصرية اليوم الثلاثاء  أكدت تسلم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية خلال
زيارته لليبيا اليوم الثلاثاء الإرهابي المصري هشام عشماوي زعيم تنظيم ما يسمى “المرابطون” الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في شهر /أكتوبر
الماضي بعد إستكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي، وفقا لموقع أخبار
ليبيا.

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