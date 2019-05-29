زوار المسجد النبوي: المملكة العربية السعودية منارة الإسلام والسلام لكل العالم

المدينة المنورة - الوئام:

أثنى عدد من الزائرين علي جهود حكومة المملكة العربية السعودية المتواصلة والمتميزة لخدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة وفي العالم الإسلامي، وبالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات فيما يتعلق بالحرمين الشريفين, ومنظومة الخدمات المتجددة والمشروعات الكبرى.

أفاد الزائر بلال بوزيان من الجزائر أن المملكة العربية السعودية مأرز الإيمان والأمن ومنارة الإسلام والسلام لكل العالم بما شرفها الله من عقيدة وأخلاق وسلوك وبما حوته من مقدسات طاهرة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومآثر التاريخ .

وأكد أن ما تقوم به المملكة من جهد كبير لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر توفير جميع الخدمات من تسهيل في التنقل وتوفير الوسائل لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف, وما يشهده الحرمان الشريفان من توسعه عملاقه غير مستغرب على هذا البلد الطاهر ، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وشعبها ويجزيهم خير الجزاء بحسب حديثه مع وكالة الأنباء السعودية .

وثمّن الزائر جعفر محمد أحمد من السودان، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظهما الله – في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية.

مبينًا أن القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في مكة المكرمة خير دليل علي ذلك، داعيًا الله جل وعلا أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذه العناية والرعاية الكبيرة للمسجد النبوي, والتسهيلات والخدمات الضخمة المُقدمة للزوار .

وأشاد الزائر صالح عبدالمجيد من المملكة المتحدة بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين والمعتمرين من خلال ما تم تنفيذه من مشاريع ضخمة للتيسير عليهم.

وقال : وصلت للمدينة المنورة يوم أمس بعد أن منّ الله عليّ بأداء العمرة بالمسجد الحرام, عادًا ما شاهده ولمسه في الحرمين الشريفين بالمفخرة الكبيرة التي يشعر بها كل مسلم لقاء هذه الرعاية الكبيرة والفائقة للمقدسات الإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – خير الجزاء ويجعل ما يقدمانه في موازين حسناتهم .

وأفاد الزائر غلام مرتضى من باكستان أن عناية المملكة بضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين تتضح جليًا في عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والتوسعات العملاقة التي شهدتها خلال السنوات الماضية وما زالت قائمة حاليًا بما يمكن عدد من المسلمين من زيارة الأماكن المقدسة وتسهيل الوصول إليها, وأداء عباداتهم بيسر وراحة.

وقال لقد لمست أنا وعائلتي الخدمات الجليلة منذ وصولنا إلى المملكة العربية السعودية من الجهة الأمنية والصحية والسكنية، مشيدًا بالتطور الكبير في الحرمين الشريفين وما يصاحبه من خدمات داخل المسجد وخارجه.

إضافةً إلى التواجد الأمني في كل منطقة نذهب إليها، مما أشعرنا حقيقة بالأمن والأمان، فشكرًا كل الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله من كل مكروه.