لندن- الوئام:

ربما تتسم المواجهات بين أرسنال وتشيلسي دائما ببعض الإثارة لكونها من مباريات الديربي المهمة في كل أنحاء العالم، لكن الديربي اللندني المرتقب اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019 سيكون مواجهة فريدة من نوعها حيث يلتقي الفريقان خارج الحدود.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

ولا يفصل بين الناديين في العاصمة البريطانية لندن سوى 12 كيلومترا ولكنهما سيلتقيان اليوم الأربعاء على بعد 4600 كيلومتر من لندن حيث يصطدم الفريقان في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي على الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

ومع المسافة الكبيرة التي تفصل مقر الناديين عن مقر الموقعة النهائية غدا والتكلفة الباهظة للرحلة من لندن إلى باكو خاصة مع عدم توافر العديد من الرحلات إلى باكو، تتسم مباراة الغد بأنها مواجهة فريدة من نوعها.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

كما ينتظر ألا تشهد مباراة الغد حضورا هائلا للجماهير الإنجليزية رغم كون النهائي مواجهة إنجليزية خالصة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انتقادات عديدة بعدما قدم ستة آلاف تذكرة فقط للناديين من إجمالي 64 ألف مقعد هي سعة الاستاد الأولمبي في باكو.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

ولكن الستة آلاف تذكرة تبدو أيضا عددا كبيرا حيث أشارت صحيفة “ذي صن” البريطانية إلى أن الناديين أعادا أكثر من نصف هذا العدد من التذاكر إلى اليويفا.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وفيما يمكن لليويفا أن يدافع عن نفسه بشأن حقه في إقامة المباريات النهائية لمسابقاته في أي مكان داخل القارة الأوروبية، يبدو من الصعب على المتابعين التغاضي عن سفر أرسنال إلى باكو بدون لاعب خط وسطه الأرميني الموهوب هنريك ميختاريان.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

ويغيب ميختاريان 30/ عاما/ عن أرسنال في هذه المباراة بسبب المخاوف على سلامته إزاء النزاع السياسي بين أذربيجان وأرمينيا.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وقال الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال : إنها أنباء سيئة ولكننا لا نستطيع فعل أي شيء حيال هذه المسألة. إنه قرار شخصي للغاية ونحتاج إلى احترامه.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وعلى المستوى الرياضي، لا يحتاج أرسنال للفوز باللقب فقط من أجل إنهاء الموسم الأول له بقيادة إيمري بشكل جيد ولكنه يحتاج أيضا للقب من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بعدما حل خامسا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليخسر فرصة التأهل إلى دوري الأبطال عبر المسابقة المحلية.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وشارك أرسنال في دوري الأبطال على مدار 19 موسما متتاليا قبل أن يفشل في الوصول إليها خلال آخر موسمين.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وقال إيمري ، الذي قاد فريقه السابق أشبيلية الإسباني للفوز بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية من 2014 إلى 2016 : نريد أن نتسم بطموح كبير ودافع كبير في النهائي.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وأوضح أن فريقه بحاجة ماسة للفوز بهذا اللقب والمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

ويفتقد أرسنال أيضا في هذه المباراة جهود لاعبه آرون رامزي بسبب الإصابة لكن قائمة الفريق ستضم المهاجم داني ويلبك العائد لصفوف الفريق بعد تعافيه من إصابة الكاحل التي أبعدته عن الملاعب منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وقد تكون المباراة مواجهة خاصة للتشيكي بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال الذي يستطيع قيادة الفريق للفوز باللقب على حساب فريقه السابق.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وخلال 11 موسما قضاها مع تشيلسي قبل الانتقال لأرسنال في 2015 ، أحرز تشيك ألقاب 13 بطولة منها لقب الدوري الأوروبي في 2013 .

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وكان تشيك انتقل إلى تشيلسي في 2004 بعد شهور قليلة من نجاح تشيلسي في الإطاحة بفريق أرسنال من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في المواجهة الأوروبية الوحيدة السابقة بين الفريقين.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

ولم يحقق أرسنال أي فوز في ست مواجهات أوروبية سابقة أمام منافسيه الإنجليز.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وفي المقابل يخوض تشيلسي المباراة غدا بأعصاب أكثر هدوءا حيث ضمن الفريق المشاركة في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم المحلي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وقد يفتقد الفريق في مباراة اليوم جهود لاعب خط الوسط نجولو كانتي الذي أشارت تقارير إلى تعرضه لإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق يوم السبت الماضي.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

ويفتقد تشيلسي جهود لاعب خط الوسط روبن لوفتس تشيك الذي أصيب بقطع في وتر أخيل خلال مباراة ودية بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي كما يعاني كالوم هودسون أودوي من إصابة مشابهة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

ويلتقي الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم حيث حسم كل منهما مباراته في الدوري على ملعبه لصالحه.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وقال الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي : عادة ما تكون المباراة أمام أرسنال مفتوحة… أرسنال فريق خطير من الناحية الهجومية.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

يتسم بالقوة ويستطيع الضغط بشكل جيد في نصف ملعب المنافس. ولهذا ، المواجهة مع أرسنال ليست سهلة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

وأضاف : نحتاج لقبا من أجل نادينا ولاعبينا والطاقم الفني والجماهير. إذا فزنا باللقب ، سيكون موسما رائعا.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي 2018/2019

المباراة: تشيلسي – إنجلترا ضد آرسنال – إنجلترا النهائي

الملعب: باكو الأولمبي

التعليق: حفيظ دراجي – حسن العيدروس – علي محمد علي – سوار الذهب

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 1

Canvas

BNT 1

beIN SPORTS HD 1

SRF zwei HD

IRIB Varzesh

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Arena Sport 1 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 1 HD