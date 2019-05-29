الرياض- الوئام:

سيكون عشاق الكرة العربية والآسيوية على موعد مع مباراة قوية بين فريقي النصر السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني مساء اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

المباراة تقام في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-2019 وستكون مباراة اليوم صراع خاص بين الفريقين على قمة المجموعة ويسعى النصر للثأر من هزيمته في مباراة الجولة الثانية.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق النصر السعودي مباراة اليوم وهو منتشيا بتتويجه بلقب بطولة الدوري السعودي بعدما نجح في الفوز في الجولة الأخيرة على الباطن بثنائية نجمه المغربي المتألق عبد الرزاق حمد الله ليحسم اللقب بفارق نقطة وحيدة عن الهلال بعدما حصد العالمي 70 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يقدم الفريق السعودي مستوى جيد في دوري أبطال آسيا على الرغم من البداية المتواضعة للفريق وخسارة أول جولتين إلا أنه نجح في العودة بثلاث انتصارات على التوالي ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويعتمد دي فيتوريا المدير الفني للنصر على نجوم الفريق أحمد موسى ونور الدين أمرابط وحمد الله لتحقيق الفوز.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

على الجانب الأخر يدخل فريق ذوب آهن الإيراني وهو في صدارة المجموعة الأولي من دوري أبطال آسيا برصيد 11 نقطة بعدما نجح في الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ولم يعرف طعم الهزيمة حتى الآن ويسعى الفريق الإيراني لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم للاستمرار في التربع على قمة المجموعة بعدما ضمن بطاقته للتأهل لدور الـ16 للبطولة.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر أمام نظيره الإيراني عبر قناة بي ان سبورت الرياضية والتي تبث عبر تردد قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وكانت مباراة الجولة الثانية التي جمعت بين الفريقين قد انتهت لصالح الفريق الإيراني و سيتواجد عدد من اللاعبين المميزين على دكة بدلاء النصر السعودي في مقدمتهم أحمد موسى والذي يعد من أهم الأوراق الرابحة للعالمي.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر وذوب آهن الايراني في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري أبطال آسيا 2019

المباراة: ذوب آهن اصفهان – إيران ضد النصر – السعودية المجموعات الجولة: 6 مؤجلة من يوم: 21/5/2019

الملعب: استاد حمد الكبير

التوقيت:اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التعليق: احمد البلوشي

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3