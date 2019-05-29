أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر

الرياض- الوئام:

تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019 مباريات مثيرة وهامة في الدوريات العالمية ، حيث يواجه فريق ارسنال الانجليزي نظيره تشيلسي الانجليزي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ، فيما يواجه النصر السعودي فريق ذوب اهن الايراني في مباراة مؤجلة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو (آيار):

الدوري الأوروبي

23:00 تشيلسي × آرسنال

كأس العالم للشباب

20:00 الإكوادور × المكسيك

20:00 إيطاليا × اليابان

22:30 السنغال × بولندا

22:30 كولومبيا × تاهيتي

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي

https://www.alweeam.com.sa/593205‎

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/593208