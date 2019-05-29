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ارسنال وتشيلسي في مواجهة مثيرة

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر
weam.co/593215
الرياض- الوئام:

تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019 مباريات مثيرة وهامة في الدوريات العالمية ، حيث يواجه فريق ارسنال الانجليزي نظيره تشيلسي الانجليزي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ، فيما يواجه النصر السعودي فريق ذوب اهن الايراني في مباراة مؤجلة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو (آيار):
الدوري الأوروبي
23:00 تشيلسي × آرسنال

كأس العالم للشباب
20:00 الإكوادور × المكسيك

20:00 إيطاليا × اليابان

22:30 السنغال × بولندا

22:30 كولومبيا × تاهيتي

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي
https://www.alweeam.com.sa/593205‎

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا
https://www.alweeam.com.sa/593208

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