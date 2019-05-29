مجلس الوزراء يوجه بالمعاملة بالمثل للدول التي تضع قيودًا على الصادرات السعودية

الرياض- الوئام:

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع قيودًا على المنتجات السعودية.

ونص قرار المجلس على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطا أو قيودا أو عراقيل على المنتجات السعودية بالمخالفة بالاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.

ووجه المجلس بقيام الهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق ما ورد أعلاه وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.