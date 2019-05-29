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ارتفع السعر في المعاملات الفورية

الذهب يرتفع مع تضرر الشهية للمخاطرة بفعل توترات التجارة

الذهب يرتفع مع تضرر الشهية للمخاطرة بفعل توترات التجارة
weam.co/593230
لندن- الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المخاطرة بفعل إشارات على تصاعد الحرب التجارية، لكن الدولار القوي كبح ارتفاع المعدن.

وبحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1281.59 دولار للأوقية (الأونصة).

في الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32 دولار والتي بلغها يوم الاثنين لكنه تلقى دعما عند نحو 1275 دولارا.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1280.80 دولار للأوقية.

وتلقى أصول الملاذ الآمن طلبا في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد تقرير لصحيفة الشعب الصينية قال إن بكين جاهزة لاستخدام معادن الأرض النادرة كوسيلة تأثير في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2017، فإن الدولار تمكن من الحفاظ على تماسكه إذ اندفع المستثمرون إلى العملة الأمريكية بفعل مخاوف من تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1345.15 دولار للأوقية.

وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.39 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من ديسمبر كانون الأول في الجلسة السابقة عند 14.25 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 798.11 دولار للأوقية.

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