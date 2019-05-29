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وهجومكم على ينبع فاشل ايضا

بولتون لإيران: أنتم هاجمتم سفن السعودية والإمارات.. لم يفعلها «نيبالي»

بولتون لإيران: أنتم هاجمتم سفن السعودية والإمارات.. لم يفعلها «نيبالي»
weam.co/593232
واشنطن - الوئام:

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه “من المؤكد تقريبا” أن إيران تقف وراء الهجوم على عدد من سفن في الخليج مؤخرا.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عنه القول لصحفيين في أبو ظبي إن  “الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء هذا، وتراقب الوضع”.

وأضاف :”من الذي تعتقدون أنه فعل هذا؟ شخص من نيبال؟”. وتابع: كان هناك “هجوم فاشل على ينبع” أيضا في وقت الهجمات على الناقلات
من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة ساحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران.. قلقون من استخدام قاسم سليماني والحرس الثوري للميليشيات في العراق للهجوم على قواتنا وسنحمل فيلق القدس المسؤولية عن أي هجمات تحدث

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