التعليقات: 0

أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة

العراق يسلم تركيا 188 من أطفال داعش

العراق يسلم تركيا 188 من أطفال داعش
weam.co/593248
بغداد- الوئام:

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في العراق القاضي عبد الستار البيرقدار اليوم الاربعاء بأن محكمة التحقيق المركزية شرعت بتسليم 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش في العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال البيرقدار في تصريح صحفي إن “محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق، بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم”.

وأضاف أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم الى بلادهم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

روابط ذات صلة

نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب

نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تُدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بالعراق

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تُدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بالعراق

آلاف المعتقلين الأكراد في تركيا يستجيبون لنداء أوجلان

آلاف المعتقلين الأكراد في تركيا يستجيبون لنداء أوجلان

تقارير ألمانية تكشف: قطر وتركيا استغلتا بناء المساجد في أوروبا لدعم المتطرفين

تقارير ألمانية تكشف: قطر وتركيا استغلتا بناء المساجد في أوروبا لدعم المتطرفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>