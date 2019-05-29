أقمار “ستار لينك” بسماء جدة الخميس والجمعة

جدة- الوئام:

أفاد المهندس ماجد ابوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة انه سيرصد بسماء مدينة جدة خلال ساعات الفجر وقبل شروق شمس الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو 2019 ، أقمار (سبيس إكس) التي تسمى “ستار لينك” تتوهج بوميض في قبة سماء الليل.

حيث ستبدأ في الظهور من الافق (الغربي الشمالي الغربي) عند الساعة 5:00 فجرا بالتوقيت المحلي وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على إرتفاع (32 درجة) عند الساعة 5:03 فجرا باتجاه الأفق ( الجنوبي الغربي) وسوف تختفي عند الساعة 5:06 فجرا باتجاه الأفق الجنوبي مع الأخذ بعين الإعتبار تأثير أضواء الشوارع على المراقبة.

وسيشاهد الراصد سلسلة من تلك الأقمار في غضون فترة زمنية حوالي 6 دقائق في صورة ومضات ضوئية لمعانها الظاهري حوالي (+3.8) ما يعنى أنها لن تكون فائقة اللمعان مثل محطة الفضاء الدولية، برغم ذلك فإن المثير للاهتمام رؤية الومضات بالعين المجردة الواحدة تلو الأخرى.

وسوف يتكرر عبور أقمار (ستار لينك) فجر اليوم التالي الجمعة 26 رمضان الموافق 31 مايو حيث سيكون لمعانها حوالي (+3) وتستمر لمدة 6 دقائق ابتداء من الساعة 4:18 فجرا من الأفق (الشمالي الغربي) وتصل اعلى نقطة في قبة السماء على إرتفاع (62 درجة) عند الساعة 4:21 فجرا باتجاه الأفق ( الجنوبي الغربي) وسوف تختفي عند الساعة 4:24 فجرا باتجاه الافق (الجنوبي الجنوب الغربي) .

وكانت شركة (سبيس إكس) الامريكية أطلقت 60 قمر صناعي في 23 مايو الجاري 2019 وهي الدفعة الأولى من مجموعة ضخمة من أقمار “ستار لينك” التي قد يصل عددها إلى 12,000 قمر صناعي بحلول وقت اكتمال المشروع.

ويهدف مشروع “ستار لينك” إلى تطويق الأرض بالأقمار الصناعية وتوفير الإنترنت عريض النطاق لكل ركن من أركان المعمورة.

غير أن علماء الفلك لن يكونوا سعداء حتى تجد شركة (سبيس إكس) وسيلة لتعتيم ذلك الوميض، لأنه يمكن لوميض تلك الأقمار الصناعية التي تدور حول العالم أن تؤثر على الأرصاد المخصصة لأعماق السماء ذات الأهمية البالغة للبحوث الحديثة.