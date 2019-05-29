نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب

وكالات- الوئام

قالت نقابة المحامين في أنقرة، إن خمسة من موظفي وزارة الخارجية التركية اعتقلوا الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشل قبل ثلاثة أعوام قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز.

والخمسة ما زالوا معتقلين، وهم بين 249 من موظفي وزارة الخارجية أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقالهم الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله كولن الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب. ولم يتم تحديد هوية أي منهم.

وينفي كولن ضلوعه في محاولة الانقلاب.

وقالت نقابة المحامين في بيان أمس الثلاثاء، إن نحو 100 مشتبه بهم اعتقلوا حتى الآن وإن المحامين من النقابة يجتمعون مع ستة معتقلين بعد تقارير عن تعذيب مزعوم.

ونفت الشرطة التركية ما تردد، قائلة إن المعتقلين التقوا مع محاميهم مئات المرات وإن التقارير الطبية اليومية توضح أنه ليس هناك أي شيء خطأ.

وأحالت وزارة الخارجية رويترز إلى وزارة الداخلية عندما طُلب منها التعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة لن تعلق بأكثر مما ورد في بيان الشرطة.

وقالت نقابة المحامين إن خمسة من المشتبه بهم الستة الذين التقوا بالمحامين قالوا إنهم نقلوا من زنازينهم لاستجوابهم وتم تجريدهم من ملابسهم وتقييدهم ثم عُذبوا في وقت لاحق في غرفة مظلمة.

ونفت شرطة أنقرة في بيان أمس الثلاثاء المزاعم وقالت إن المشتبه بهم عقدوا إجمالي 545 اجتماعا مع 130 محاميا منذ اعتقالهم، وإن كل هذه الاجتماعات جرى توثيقها بشكل جيد. وأضافت أنه جرى أيضا تحديث التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين كل 24 ساعة ولم تظهر أى مشاكل.

وقال البيان: “كل التصرفات والإجراءات التي تتخذ في إطار التحقيق فيما يتعلق بالمعتقلين تُنفذ بما يتماشى مع القانون”.

ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز عام 2016، تنفذ الشرطة عمليات بشكل منتظم ضد أفراد تشتبه في انتمائهم لشبكة كولن وسجنت أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وغيرهم.