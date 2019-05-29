التعليقات: 0

المؤسسة العامة للتقاعد: مستمرون في خدمة عملائنا خلال إجازة عيد الفطر المبارك

المؤسسة العامة للتقاعد: مستمرون في خدمة عملائنا خلال إجازة عيد الفطر المبارك
weam.co/593258
واس- الوئام

كلفت المؤسسة العامة للتقاعد، مركز الاتصال لديها بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات عملاء المؤسسة الواردة خلال فترة الإجازة على الهاتف المجاني 800124889.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدمات مميزة لعملائها تطبيقًا لاستراتيجيتها 2022.

وسيبدأ عمل مركز الاتصال خلال إجازة العيد في شهر رمضان من 10 صباحًا وحتى 4.30 عصرًا، والجمعة من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً، أما في شهر شوال سيبدأ عمل المركز ثاني أيام العيد من الساعة 9 صباحًا وحتى 3.30 عصرًا عدا يوم الجمعة من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان جميع المتقاعدين والمشتركين المسجلين على موقع المؤسسة الإلكتروني متابعة معاملاتهم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، كذلك يمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية الاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.

وبهذه المناسبة تتقدم المؤسسة العامة للتقاعد بتهنئتها لعملائها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.

روابط ذات صلة

التقاعد: تقديم صرف معاش شهر مايو إلى يوم 23 وإيداع واحد مع بدل الغلاء

التقاعد: تقديم صرف معاش شهر مايو إلى يوم 23 وإيداع واحد مع بدل الغلاء

“التقاعد” تهنئ شريكها “دار التمليك” لحصولها على جائزة أفضل ممول عقاري في المملكة لعام 2019

“التقاعد” تهنئ شريكها “دار التمليك” لحصولها على جائزة أفضل ممول عقاري في المملكة لعام 2019

“التقاعد”: خدمة “ضم الحكومي” تنضم للخدمات الإلكترونية مطلع أبريل المقبل

“التقاعد”: خدمة “ضم الحكومي” تنضم للخدمات الإلكترونية مطلع أبريل المقبل

“التقاعد”: بدءا من شهر مارس إيقاف استقبال طلبات “ضم إلى التأمينات” ورقيا وتحويلها إلكترونيا

“التقاعد”: بدءا من شهر مارس إيقاف استقبال طلبات “ضم إلى التأمينات” ورقيا وتحويلها إلكترونيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>