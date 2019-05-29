“الصحة” تطلق مبادرة لتفعيل المول الصحي

واس- الوئام

أطلقت وزارة الصحة، أمس, مبادرة بين الوزارة وكل من المراكز العربية وبانوراما مول, لتفعيل المول الصحي في 7 مولات في عدد من مناطق المملكة, بهدف تعزيز المشي حيث سيتم من خلال المبادرة العمل على تحويل جميع المولات إلى أماكن يستطيع أفراد المجتمع ممارسة المشي فيها.

ويتميز المول الصحي بتهيئة وتوفير ظروف مناسبة للأجواء الحارة وأيضًا توفير مياه شرب معلبة وكذلك توفير مطاعم تقدم وجبات صحية.

يذكر أن الصحة قد نفذت مؤخرًا حملة توعوية تحت شعار #إمش_30، بهدف زيادة الوعي العام تجاه المشي للإسهام في تحقيق رؤية 2030 ولتعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع.

وأبانت الصحة أن المشي يساعد في تحسين المزاج وكذلك المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.