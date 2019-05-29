التعليقات: 0

في جميع مناطق المملكة

“الصحة” تنفذ حملتها الرقابية لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

“الصحة” تنفذ حملتها الرقابية لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية
weam.co/593273
واس- الوئام

نفذت وزارة الصحة حملتها الرقابية لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية في جميع مناطق المملكة التي بدأت بتاريخ 12 مايو 2019م، حيث اعتمدت الحملة على أسلوب المتسوق السري كمهمة رئيسة للحملة للتأكد من التزام جميع الصيادلة بالوصفة الطبية عند صرف الأدوية.

وشملت الحملة زيارة (3853) صيدلية، جرى خلالها ضبط 110 مخالفات صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، فيما أحيل المخالفين إلى اللجان المختصة لتطبيق النظام والعقوبة التي تصل إلى السجن وإلغاء ترخيص الممارس بالإضافة للغرامة المالية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على دعم هذه الحملات بشكل دائم بهدف الحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية الاتصال على الرقم 937.

روابط ذات صلة

“الصحة”: تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص

“الصحة”: تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص

6 خطوات للإقلاع عن التدخين

6 خطوات للإقلاع عن التدخين

الصحة: لا أمراض وبائية بين المعتمرين والوضع الصحي مطمئن

الصحة: لا أمراض وبائية بين المعتمرين والوضع الصحي مطمئن

بالأسماء.. الصحة تعلن عن المقبولين لشغل وظيفة مهندسي معدات طبية

بالأسماء.. الصحة تعلن عن المقبولين لشغل وظيفة مهندسي معدات طبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>