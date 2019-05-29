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صاحب رأسية الصدارة النصراوية برونو يغادر النصر

صاحب رأسية الصدارة النصراوية برونو يغادر النصر
weam.co/593288

بات من المؤكد استغناء الإدارة النصراوية عن المدافع البرازيلي برونو اوفيني والذي لم يقدم له عرض للتجديد بعد قضائه ثلاثة مواسم مع الفريق بداية من عام 2016م.

وكتب البرازيلي برونو عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “ليس من السهل علي أن أودعكم ولكن أريد أن أقول شكرا للجميع للثلاثة سنوات الماضية، حاولت أن أقدم كل ما بوسعي حينما ارتدي قميص النصر، إلى الأبد أنتم في قلبي”.

يذكر أن برونو ساهم بشكلاً كبير خلال الموسم الماضي بالحصول على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية مع فريقه النصر 2018-2019م وتألقه في مباراة الديربي بتسجيله هدف الفوز القاتل بالدقائق الأخيرة.

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