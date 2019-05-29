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ولم تعرف الأسباب حتى الآن

الشرطة الأميركية: شخص يضرم النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض

الشرطة الأميركية: شخص يضرم النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض
weam.co/593299
الوئام-متابعات

أعلنت الشرطة المكلفة حماية البيت الأبيض أن رجلا حاول الاربعاء إحراق نفسه على مقربة من المقر الرئاسي الأميركي.
وقالت هذه الشرطة المعروفة باسم “سيكريت سرفيس” في تغريدة على تويتر “حوالى الساعة 12،20 قام رجل بإحراق نفسه عند نقطة التقاء الشارع 15 مع جادة كونستيتيوشن” على مقربة من البيت الأبيض.
والمعروف أن الكثير من الناشطين من مختلف الاتجاهات غالبا ما يتظاهرون قبالة البيت الأبيض، لكن لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل الى القيام بفعلته.
وأوضحت الشرطة أنه تم تقديم إسعافات عاجلة للرجل.
وفي الثاني عشر من نيسان/ابريل الماضي قام رجل بإضرام النار في سترته بينما كان يقف قبالة البيت الابيض. إلا أنه لم يصب بجروح خطرة وقام عناصر الشرطة باعتقاله.

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