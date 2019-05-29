رؤساء موريتانيا وغينيا والصومال والمالديف يصلون جدة

واس- الوئام

وصل رئيس جمهورية موريتانيا الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، جدة، اليوم، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

كما وصل رئيس جمهورية الصومال الرئيس محمد عبدالله فرماجو، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ورئيس بعثة الشرف المرافق سعود بن مشبب آل مساعد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

كما وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، جدة، اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله رئيس بعثة الشرف المرافق، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

كما وصل رئيس جمهورية المالديف الرئيس ابراهيم محمد صالح، إلى جدة، اليوم، وذلك للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح العيثيمين ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ورئيس بعثة الشرف المرافقة خالد بن عبدالله السلمان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.