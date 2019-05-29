التعليقات: 0

في حديث

خامنئي يستبعد تفاوض إيران مع أمريكا وخصوصا حول قدراتها العسكرية

خامنئي يستبعد تفاوض إيران مع أمريكا وخصوصا حول قدراتها العسكرية
weam.co/593302
الوئام-متابعات

قال المرشد الأعلي الإيراني، علي خامنئي ،اليوم، الأربعاء إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حول برامجها النووية والصاروخية. جاء ذلك بعد تلميح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنا في حالةرفع العقوبات.
ونقل موقع خامنئي الإلكتروني عن الزعيم الأعلى قوله “قلنا من
قبل إننا لن نتفاوض مع أمريكا لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي
على ضرر”.

روابط ذات صلة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: بومبيو لم يبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية

عاجل.. الخارجية الأمريكية: بومبيو لم يبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية

تركيا تفرج عن عالم أميركي في وكالة ناسا

تركيا تفرج عن عالم أميركي في وكالة ناسا

الخارجية الأمريكية: لن ندعم أي دولة تخالف العقوبات على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا

الخارجية الأمريكية: لن ندعم أي دولة تخالف العقوبات على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا

عاجل .. المجلس العسكري في السودان يعلن اعتقال الجاني في حادثة إطلاق النار في الخرطوم

عاجل .. المجلس العسكري في السودان يعلن اعتقال الجاني في حادثة إطلاق النار في الخرطوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>