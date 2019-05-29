تركيا تفرج عن عالم أميركي في وكالة ناسا

الوئام-متابعات

قالت زوجة العالم الأمريكي،التركي السابق في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، سركان جولج لرويترز ،اليوم، الأربعاء إن تركيا أفرجت عن زوجها من السجن،

وذلك في خطوة يمكن أن تهدئ التوتر في العلاقات مع واشنطن.

كان جولج قد أدين هذا العام بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر.

وقدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي مشروع قانون

من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين

الأتراك الضالعين في حبس مواطنين أمريكيين وموظفين أتراك في القنصليات في تركيا.