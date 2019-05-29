التعليقات: 0

في خطوة لاسترضاء واشنطن

تركيا تفرج عن عالم أميركي في وكالة ناسا

تركيا تفرج عن عالم أميركي في وكالة ناسا
weam.co/593317
الوئام-متابعات

قالت زوجة العالم الأمريكي،التركي السابق في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، سركان جولج لرويترز ،اليوم، الأربعاء إن تركيا أفرجت عن زوجها من السجن،
وذلك في خطوة يمكن أن تهدئ التوتر في العلاقات مع واشنطن.
كان جولج قد أدين هذا العام بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر.
وقدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي مشروع قانون
من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين
الأتراك الضالعين في حبس مواطنين أمريكيين وموظفين أتراك في القنصليات في تركيا.

روابط ذات صلة

نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب

نقابة المحامين في أنقرة: موظفون بالخارجية محتجزون تعرضوا لتعذيب

العراق يسلم تركيا 188 من أطفال داعش

العراق يسلم تركيا 188 من أطفال داعش

مصادر أمريكية: سئمنا الإدعاءات.. سنرد بقسوة وعنف على إيران مباشرةً

مصادر أمريكية: سئمنا الإدعاءات.. سنرد بقسوة وعنف على إيران مباشرةً

مؤيدون لترامب يبنون «جداراً خاصاً» على الحدود مع المكسيك

مؤيدون لترامب يبنون «جداراً خاصاً» على الحدود مع المكسيك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>