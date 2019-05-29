وصول سعد الحريري إلى جدة للمشاركة في قمتي مكة

وصل إلى جدة اليوم، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتان ستعقدان بمكة المكرمة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز

نائب أمير مكة بدر بن سلطان.