الوفود الإعلامية المشاركة في نقل وقائع القمم الثلاث يشيدون بدور المملكة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

رحب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشرة باستضافة المملكة للقمم الثلاث، منوهين بدور المملكة الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وبما تقدمه، ممثلة بوزارة الإعلام من تسهيلات لهم لنقل وتغطية هذه القمم المهمة، نظرًا لما تمر به المنطقة من تحولات جذرية سياسيًا واقتصاديًا، الذي يعكس تأثير تلك التحولات على العالم أجمع.

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن استضافة المملكة لقمم الثلاث تهدف إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، معربين عن أملهم أن تخرج هذه القمم بنجاح كبير حيال قضايا المنطقة، خاصة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، مشيدين بدور المملكة العربية السعودية وسعيها الدائم والمستمر لتوحيد الصفين العربي والإسلامي، والعمل على ما يخدم كل القضايا العربية والإسلامية.

ونوّه رئيس تحرير صحيفة الصيحة السودانية عبدالرحمن الأمين بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود متواصلة لخدمة الإسلام وقضاياه، مثمنين الجهود والتسهيلات التي قدمتها وسخرتها وزارة الإعلام للإعلاميين المشاركين في نقل أعمال هذه القمم.

من جانبه رحب نقيب الصحافة اللبنانية ورئيس جريدة الشرق اللبنانية عوني الكعكي باستضافة المملكة للقمم الثلاث, مشيرا إلى أنها تأتي لتوحيد الصف العربي والتضامن الإسلامي، وأن العالم يترقب باهتمام بالغ ما ستسفر عنه أحداث هذه القمم، وما تخرج منها من قرارات تعزز التوافق العربي والإسلامي حيال قضايا المنطقة.

ونوه بالتسهيلات المقدمة للإعلاميين لتغطيتهم أحداث هذه القمم الثلاث والتي نفخر بها جميعا كإعلاميين.

من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي بمصر مكرم محمد أحمد أهمية استضافة المملكة للقمم، مبينًا أن عقدها في مكة المكرمة يكسبها أهمية بالغة وكبيرة، حيث تسعى تلك القمم نحو العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات الساخنة، والتي سيناقشها القادة والتوصل إلى رؤيا وحلول لها، مؤكدًا أن التجهيزات التي تقدمها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية تعّد دعمًا لوجستيًا مهمًا لممثلي جميع وسائل الإعلام العربية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية، لينقلوا وقائع وأعمال هذه القمم بكل احترافية ومهنية عالية.