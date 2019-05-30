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أوروبا تطالب تركيا وإيران بوقف استهداف سكان إدلب

أوروبا تطالب تركيا وإيران بوقف استهداف سكان إدلب
weam.co/593358
الوئام - وكالات

طالب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تركيا وإيران إلى جانب روسيا بالالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية وحماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، في بيان: “نتوقع من النظام السوري وضامني اتفاق آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين”.

وأضافت: “لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية”.

وفر 180 ألفا على الأقل مع احتدام القتال في المحافظة الواقعة بشمال غرب سوريا، وأودى قصف القوات الحكومية بحياة العشرات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

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