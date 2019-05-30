مصر.. هذا مصير الإرهابي هشام عشماوي بعد تسلمه من ليبيا

الوئام - وكالات

أعلن مصدر قضائي مصري الأربعاء أنّ الإرهابي المصري هشام العشماوي الذي تسلّمته سلطات بلاده من قوات المشير الليبي خليفة حفتر مساء الثلاثاء سيحاكم أمام القضاء العسكري بتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ “العشماوي متّهم بقضايا عدّة هي من اختصاص القضاء العسكري”.

وكانت قوات المشير حفتر، أعلنت مساء الثلاثاء أنّها سلّمت السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي ، مشيرة إلى أنّ تسليمه تمّ خلال زيارة قام بها إلى بنغازي رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وكانت محكمة عسكرية مصرية حكمت غيابياً في 2017 على العشماوي بالإعدام بسبب تورطه مع أنصار بيت المقدس في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية-الليبية.