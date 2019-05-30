رئيس الغرفة التجارية في الرياض : خطابات تركيا المعادية تجعلها كدولة عدو لنا والاستثمار فيها دعم لهم

الرياض-الوئام :

قال عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية في الرياض أن تركيا برئيسها الحالي وخطاباتها المعادية تعتبر دولة معادية.

وأضاف عجلان ‏أن الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة، أصبحت واضحة للجميع .

واليوم أقولها بكل صراحة الحكومة التركية الحالية بقيادة اردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.

وأشار عجلان أن أي استثمار او سياحة سعودية في تركيا

هو دعم لهذا العدو .

وكان العجلان قد ذكر في بيان، أن الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم، أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في تركيا، بسبب الخسائر الكبيرة التي تواجههم بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم الى حد الابتزاز في بعض الحالات، من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك.