تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية عن توفر عدد من الوظائف ضمن برنامج تطوير الكوادر الجيولوجية والتي ترغب وكالة الوزارة للثروة المعدنية بمحافظة جدة شغلها عن طريق التعاقد للوظائف التالية:

خبير استثمارات تعدينية – خبير اقتصادي – خبير نظم معلومات جغرافية- خبير بيئي – خبير فني – جيولوجي تعدين

– مطور برامج – مساعد فني – رسام فني.

وسيتم التقديم على الوظائف ومعرفة الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة الدخول على الرابط التالي:

https://www.dmmr.gov.sa

علماً بأنه سوف يكون التقديم على الوظائف إلكترونياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 /10 /1440هـ حتى 13 /11 /1440هـ .