تفاصيل الوظائف الشاغرة في المركز الوطني للقياس والتقويم

الرياض- الوئام:

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء على وظائف مراقب مقر اختبارات المحوسبة – المجمعة بنظام العمل الجزئي على النحو التالي:

الدور الوظيفى: مسؤول عن توجيه الطلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التى يجب إتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال و مراقبتهم أثناء اداء الاختبار.

المتطلبات التعليمية والمهنية: حاصل على شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.

المسؤوليات: تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار والتأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم.

العمل على توجيه الطلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر ومسؤول عن مراقبه الطلاب / الطالبات اثناء تأديتهم للاختبار.

تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم والمساهمة فى حل المشكلات التقنية فى الاجهزة المستخدمة فى الاختبار.

وسيتم التقديم من خلال التسجيل وتعبئة الطلب على الرابط :

https://www.qiyas.sa/ar/Recruitment/Pages/JobApplication.aspx?job=70

علماً بأنه سوف تصل رسائل نصية لمن يتم ترشيحه واختياره موضحاً بها بقية التعليمات.